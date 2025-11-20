BMW презентовала обновленный X5 для китайского рынка

Компания BMW в преддверии открытия автосалона в Гуанчжоу официально представила обновлённый кроссовер BMW X5 2026 модельного года для китайского рынка. Покупателям предложат три версии: xDrive30Li M Sport Night Package за 598 000 юаней (6,85 млн рублей), xDrive40Li M Sport Night Package за 678 000 юаней (7,76 млн рублей) и топовый xDrive40Li M Sport Night Package стоимостью 748 000 юаней (8,56 млн рублей). При этом цены стали ниже, а оснащение расширено.

В базовую комплектацию теперь входит комплекс Intelligent Driving Assist Pro. Он включает адаптивный круиз-контроль на всех скоростях, системы удержания в полосе и автоматической смены полосы, которая активируется взглядом водителя. Также в стандартное оснащение добавлен пакет комфортных сидений: передние кресла получили вентиляцию, электрическую регулировку плечевой зоны и поясничного подпора, задние — подогрев.

Обновлён BMW X5 и внешне. Для версии xDrive40Li M Sport Shadow Edition предусмотрены 22-дюймовые колесные диски вместо прежних 21-дюймовых, карбоновый декор и бесплатные опции серии Black Flame Limited Edition — фирменные диски, тормозные суппорты и элементы интерьера. Стандартный xDrive40Li M Sport Shadow Edition комплектуется 21-дюймовыми дисками, тормозной системой M Performance с синими суппортами и увеличенными дисками, а также отделкой салона ясенем без доплаты.

Двигательная линейка изменений не претерпела. Обе версии оснащаются 48-вольтовой гибридной надстройкой и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модификация 30Li комплектуется 2,0-литровым мотором мощностью 258 л. с., версия 40Li — 3,0-литровой турбодвигателем на шесть цилиндров мощностью 381 л. с.