В Тюмени стартовала стажировка для соцработников из 12 регионов страны

В Тюмени начала работу межрегиональная стажировка, посвящённая социальному сопровождению семей с детьми. В течение трёх дней специалисты из 12 регионов России будут знакомиться с практическим опытом тюменского центра «Семья», рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

В стажировке участвуют соцработники из Курганской и Орловской областей, Новосибирска, Саратова, Иркутска, Приморского и Красноярского краёв, Удмуртии, Якутии, а также представители Ямала и Кузбасса. Главная цель — обмен эффективными методами поддержки семей с детьми.

В первый день внимание уделили взаимодействию социальных служб и комиссий по делам несовершеннолетних.

Директор регионального центра «Семья» Елена Перминова подчеркнула, что программа выстроена вокруг реальной практики:«Мы не просто делимся теорией — мы показываем, как на практике выстроена комплексная работа с семьёй. Наш опыт, которым мы готовы делиться, поможет специалистам из разных регионов выстраивать эффективную систему поддержки для каждой семьи», — сказала она.

Программа стажировки включает:

• знакомство с работой Семейного многофункционального центра,

• изучение системы сопровождения по принципу «одного окна»,

• участие в практических семинарах.

Стажировка продлится три дня.