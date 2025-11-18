Жители Тюменской области смогут найти бесплатные спортивные секции и залы через цифровой Навигатор

Департамент информатизации Тюменской области объявил о расширении функционала регионального «Навигатора дополнительного образования». На интерактивную карту платформы добавлены два новых раздела: «Объекты спорта» и «Бесплатный спорт», что значительно упростит жителям поиск спортивной инфраструктуры и секций. Кнопка «На карте» размещена на главной странице Навигатора над строкой поиска.

Раздел «Объекты спорта» предназначен для поиска коммерческой инфраструктуры – тренажёрных залов, плавательных бассейнов, залов для фитнеса и других объектов. Спортивные организации размещают в карточках краткую информацию об объекте, включая контактные данные владельца, адрес, номер телефона и дату ввода объекта в эксплуатацию. Предусмотрены также ссылки для перехода к бронированию занятий.

Для жителей, заинтересованных в бесплатных занятиях, создан раздел «Бесплатный спорт». Здесь представлена информация о различных спортивных сооружениях (залах, комплексах, стадионах и т. д.), где проводятся занятия под руководством инструкторов по спорту без предварительной записи. Карточки этого раздела содержат подробную информацию о времени проведения занятий, адресах, контактных данных инструктора, описании направления и возрастных ограничениях.

Навигатор дополнительного образования продолжает оставаться ключевым инструментом для родителей, которые ищут мероприятия и программы для развития дополнительных навыков у детей. В поиске подходящих направлений помогает цифровой помощник «Эдоша», который учитывает интересы ребёнка, его возраст и место жительства.

Использование платформы позволяет родителям быстрее находить информацию о подходящих организациях, ознакомиться с преподавательским составом и записаться на кружки и секции дистанционно с помощью учётной записи портала Госуслуг.

По данным департамента информатизации, в 2025 году 60 тысяч человек записались на программы или мероприятия с помощью регионального Навигатора дополнительного образования. Из них восемь тысяч воспользовались помощью цифрового помощника «Эдоша» для выбора секции или кружка.