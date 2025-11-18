В Тюмени бизнесмену придется восстановить сгоревший исторический дом

Сгоревший в 2023 году исторический дом в районе Троицкого монастыря в Тюмени обязан восстановить предприниматель, выкупивший его на торгах. Такое решение принял суд, сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, сообщает РБК.

«Решение направлено на обеспечение сохранности исторического облика здания и выполнение собственником своих обязательств по сохранению объекта культурного наследия», – отметили в ведомстве.

Согласно решению, собственник должен разработать проектную документацию для проведения первичных работ по сохранению объекта, а затем выполнить полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. На восстановление дома отводится три года с момента согласования проектной документации с комитетом.

Речь идет о здании на улице Казанской, 41 — объекте культурного наследия «Дом жилой», построенном в начале XX века. Тюменские власти пытались продать его на торгах семь раз, в итоге в конце 2020 года дом был выкуплен предпринимателем Марселем Яхиным менее чем за 1,2 млн рублей. В 2023 году здание практически полностью сгорело.