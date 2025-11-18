Медучреждения Армизонский и Сорокинский районы получили современное оборудование

Жители Армизонского и Сорокинского районов скоро ощутят значительные улучшения в качестве и доступности медицинских услуг. В районные больницы этих территорий поступило современное тяжелое диагностическое оборудование, включающее новейший флюорограф, цифровой рентгенологический и маммографический комплексы. Эта важная поставка стала возможной благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, входящей в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Внедрение нового оборудования направлено на повышение скорости, точности и комфорта получения диагноза. Ключевыми преимуществами комплексов являются низкая лучевая нагрузка на пациентов, создание снимков высокого разрешения и их автоматическое сохранение в единой рентгенологической системе области. Это позволит любому специалисту, независимо от его местонахождения, мгновенно получить доступ к цифровым изображениям для консультаций.

Особое внимание уделено профилактической медицине: современный флюорограф позволит врачам оперативно и эффективно проводить ежегодные скрининги на туберкулез и другие заболевания легких, теперь прямо по месту жительства пациентов.

Таким образом, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», регион продолжает последовательно улучшать инфраструктуру здравоохранения, делая передовую диагностику доступной даже для жителей удаленных территорий.