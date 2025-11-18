В Тюменской области введено 2,1 млн «квадратов» жилья

Тюменская область демонстрирует хорошие темпы жилищного строительства: на сегодняшний день в регионе уже введено более 2,1 млн квадратных метров жилья. Такие данные озвучил заместитель начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Вадим Ряска во время заседания пресс-клуба Союза строителей Тюменской области.

По прогнозам, общий объем ввода жилья за текущий год достигнет 2 млн 650 тысяч квадратных метров. Этот показатель на 47 тысяч «квадратов» превысит достигнутые ранее результаты. Примечательно, что даже официальный показатель, согласованный с Минстроем России на 2025 год, составляет 2 млн 332 тысячи квадратных метров. Таким образом, регион в очередной раз готов значительно перевыполнить установленный план жилищного строительства.

Сохранять такие высокие темпы помогают комплексные меры государственной поддержки, подчеркнул Вадим Ряска.

«Правительство ведёт своевременную подготовку и актуализацию градостроительной документации, организована работа по вводу в оборот федеральных земель. Также для застройщиков снижается количество административных процедур, сроки выдачи разрешений», – отметил Вадим Ряска.

В настоящее время в Тюменской области активно работают 110 застройщиков, которые одновременно возводят 330 многоквартирных домов. В ходе заседания пресс-клуба представители строительных компаний поделились опытом внедрения передовых технологий и технического оснащения объектов, что позволяет им сохранять высокий уровень качества строительства.

Отметим, что это было третье заседание пресс-клуба Союза строителей Тюменской области после продолжительного перерыва. Следующая встреча запланирована на начало 2026 года.