87,4% тюменцев довольны межнациональными отношениями в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. В ходе встречи были подведены итоги реализации региональной программы государственной национальной политики за первое полугодие 2025 года.

– Было организовано более 180 общественно значимых проектов. Они помогают укреплять взаимное уважение, создают возможности для совместного творчества, общения и взаимодействия представителей разных народов и конфессий, – отметил Александр Моор.

Эти инициативы играют ключевую роль в формировании гармоничных межнациональных отношений в регионе.

Особо губернатор выделил конкурс детских рисунков «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани», ставший самым масштабным в регионе. В нем приняли участие более 4 000 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Этот проект, реализованный совместными усилиями Тобольско-Тюменской епархии и Общественной палаты Тюменской области, помогает самым юным жителям региона с ранних лет учиться уважать иные традиции и религии, жить в мире и согласии.

– Такой подход даёт результаты, – подчеркнул губернатор.

Доля жителей региона, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, выросла с 83,2% до 87,4% за первое полугодие.

Вместе с тем, Александр Моор акцентировал внимание на необходимости продолжения работы. Он напомнил о поддержке президентом России Владимиром Путиным инициативы объявить 2026 год Годом единства народов России. Глава государства подчеркнул, что идеология агрессивной русофобии, используемая противниками, направлена против всех народов страны.

– Поэтому важно сохранять бдительность, укреплять взаимное уважение и не допускать попыток посеять рознь или подорвать наше единство. Уверенность в том, что общими усилиями мы защитим мир и согласие в Тюменской области, подкрепляется реальными делами, – заключил губернатор.