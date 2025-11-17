На базе АО «Транснефть – Сибирь» в г. Тюмени состоялось техническое обучение главных инженеров. В мероприятии, которое прошло в формате совещания, приняли участие более 80 человек – начальники нефтеперекачивающих станций, главные инженеры филиалов и руководители аппарата управления предприятия. Открытый диалог между участниками, обмен опытом, анализ производственных практик и показателей, а также обучение и дискуссии за круглыми столами проходили в течение двух дней.

Цель мероприятия – повышение уровня культуры производства, обмен опытом между филиалами и формирование единого подхода к реализации производственных задач в соответствии с корпоративными стандартами ПАО «Транснефть».

Как отметил главный инженер АО «Транснефть – Сибирь» Максим Кононов, решение очно провести такую сессию было принято впервые. Техническое обучение — это непрерывный процесс развития компетенций, который напрямую связан с реализацией корпоративной стратегии СРТ «Оптимум». «В основе деятельности компании лежит философия «цель — ноль» — ноль травм, ноль аварий, ноль нарушений требований промышленной безопасности. Достичь этого можно только через системную подготовку персонала, обмен опытом, формирование осознанного отношения к рискам и постоянное совершенствование технических знаний на всех уровнях — от оперативного персонала до руководителей служб», – сказал он.

В ходе мероприятия участники обсудили и сформировали решения для дальнейшей работы по таким направлениям как работа с рисками на производстве, обучение персонала с учетом информационных систем, оптимизация потребления электроэнергии, состояние охраны труда и дорожно-транспортной аварийности. Также на реальных примерах выясняли коренные причины аварийных событий и инцидентов, определили пути их предотвращения, вырабатывали стратегию принятия решений, искали способы эффективной реализации и оптимизации производственных задач.

Дополнительно участников в рамках мероприятия познакомили с системой рейтинговой оценки, которую представил генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов. «Мы выполняем задачи ПАО «Транснефть» и стратегические задачи для России. Чтобы их успешно выполнять, нужен персонал. У нас в Обществе работает многотысячный, высококвалифицированный коллектив. Для достижения целей нужно реализовать одну из важнейших задач – это планирование. Только четкое соблюдение намеченных планов, сроков, дисциплины в этом вопросе даст нам нужный результат. А это в свою очередь комплексный подход на всех уровнях. Так вот система рейтинговой оценки – это один из инструментов, направленных на создание условий реализации задач через достижение и поддержание высокого уровня корпоративной культуры производственной безопасности и качества выполняемых работ каждым сотрудником», – отметил он.

Принятые по итогам совещания главных инженеров решения призваны обеспечить непрерывное улучшение производственных и организационных процессов системы «Транснефть».