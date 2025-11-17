16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
В Госдуме предложили не включать выходные дни в учет отпусков

В Госдуму внесен законопроект об исчислении отпуска только рабочими днями

В Госдуме предложили не включать выходные дни в учет отпусков
Фото Freepik

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект, предлагающий не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска, сообщает РБК. Документ предусматривает изменения в статью 120 Трудового кодекса РФ.

Сейчас ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. По соглашению сторон он может быть разделён на части, при этом одна из них должна быть не менее 14 календарных дней — с учётом как рабочих, так и выходных. Инициатива либерал-демократов предполагает, что субботы и воскресенья не будут засчитываться в длительность оплачиваемого отпуска.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что сегодня работникам формально гарантированы 28 дней отдыха, однако часть этого периода и так приходится на законные выходные. По его словам, при исчислении отпусков в календарных днях «отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его выходными» фактически невозможно. Он также обратил внимание, что требование использовать одну из частей отпуска не менее 14 дней нередко вызывает неудобства, поскольку в этот период выходные включаются и оплачиваются, как рабочие.

Ранее в парламенте обсуждалось увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. Инициаторы указывали на рост стрессовой нагрузки и необходимость большего времени для восстановления трудоспособности; предлагалось распространить меру не только на граждан предпенсионного возраста, но и на молодых специалистов и работников среднего возраста.


Сегодня в 14:09
Сегодня в 14:09, просмотров: 162, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

