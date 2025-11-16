Сборная России по футболу прервала беспроигрышную серию, которая длилась 23 матча

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=g+WudcBAe/gt/FaCX6aIhNaDvMSEs6HUa2r3bf5nZA+EPaX5o64vQ9B9t+hzW8mXjdpy/4uQHFftgQM6eObtz934hf6flxcHF339uv6cHoeg62YgWIiVHCnwy1D5RANv+tjb9IrUvQ52MnhIDnehj1uM8vBsoEBv1+NWKSCoQ0o="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=g+WudcBAe/gt/FaCX6aIhNaDvMSEs6HUa2r3bf5nZA+EPaX5o64vQ9B9t+hzW8mXjdpy/4uQHFftgQM6eObtz934hf6flxcHF339uv6cHoeg62YgWIiVHCnwy1D5RANv+tjb9IrUvQ52MnhIDnehj1uM8vBsoEBv1+NWKSCoQ0o="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=YFr2a+ViXTz+uMcHdW8cHATe8sAkghfbijsqQ+8smzJ7UsW9oi7TZf2tQ0Js5VRoOdYPwpHSoopT9sXbgwvrZCPlPQvZFrG4gpIzBT0uxeGDVdAGGZqEIksT32i9TakQ3ojrqwWUmvAAEMk1ZzbQUJeJLY3muGjajlJd61SlASA="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=YFr2a+ViXTz+uMcHdW8cHATe8sAkghfbijsqQ+8smzJ7UsW9oi7TZf2tQ0Js5VRoOdYPwpHSoopT9sXbgwvrZCPlPQvZFrG4gpIzBT0uxeGDVdAGGZqEIksT32i9TakQ3ojrqwWUmvAAEMk1ZzbQUJeJLY3muGjajlJd61SlASA="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=g+WudcBAe/gt/FaCX6aIhNaDvMSEs6HUa2r3bf5nZA+EPaX5o64vQ9B9t+hzW8mXjdpy/4uQHFftgQM6eObtz934hf6flxcHF339uv6cHoeg62YgWIiVHCnwy1D5RANv+tjb9IrUvQ52MnhIDnehj1uM8vBsoEBv1+NWKSCoQ0o="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=g+WudcBAe/gt/FaCX6aIhNaDvMSEs6HUa2r3bf5nZA+EPaX5o64vQ9B9t+hzW8mXjdpy/4uQHFftgQM6eObtz934hf6flxcHF339uv6cHoeg62YgWIiVHCnwy1D5RANv+tjb9IrUvQ52MnhIDnehj1uM8vBsoEBv1+NWKSCoQ0o="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=YFr2a+ViXTz+uMcHdW8cHATe8sAkghfbijsqQ+8smzJ7UsW9oi7TZf2tQ0Js5VRoOdYPwpHSoopT9sXbgwvrZCPlPQvZFrG4gpIzBT0uxeGDVdAGGZqEIksT32i9TakQ3ojrqwWUmvAAEMk1ZzbQUJeJLY3muGjajlJd61SlASA="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=YFr2a+ViXTz+uMcHdW8cHATe8sAkghfbijsqQ+8smzJ7UsW9oi7TZf2tQ0Js5VRoOdYPwpHSoopT9sXbgwvrZCPlPQvZFrG4gpIzBT0uxeGDVdAGGZqEIksT32i9TakQ3ojrqwWUmvAAEMk1ZzbQUJeJLY3muGjajlJd61SlASA="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,1302   EUR  94,4179  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сборная России по футболу прервала свою беспроигрышную серию, которая длилась четыре года

Сборная России по футболу прервала беспроигрышную серию, которая длилась 23 матча

Сборная России по футболу прервала свою беспроигрышную серию, которая длилась четыре года
Фото РФС

Сборная России уступила команде Чили в товарищеском матче, прошедшем 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, — 0:2, и это стало ее первым поражением за четыре года, пишут «Ведомости».

Матч с Чили стал для российской команды заключительным в 2025 году. Встречу на «Фиште» посетили более 32 тыс. зрителей. Ранее, в среду 12 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Перу — 1:1 в Санкт-Петербурге.

Поражение прервало беспроигрышную серию сборной России из 23 матчей. До нынешнего результата национальная команда последний раз уступала более четырёх лет назад — Хорватии в отборочном турнире к ЧМ-2022.

Сборная Чили занимает 56-е место в рейтинге ФИФА. В квалификации чемпионата мира-2026 южноамериканская команда выступила неудачно, заняв 10-е, последнее место в отборочном турнире с 11 очками.


нравится (3) не нравится (0)
16 ноября в 14:28, просмотров: 743, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
16 ноября в 16:17
Одновременно с товарищескими играми сборной России, не допущенной маразматиками и езуитами XXI века из ФИФА к участию в отборочным играм чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде, в паузе в национальных чемпионатах с 12-18 ноября проводят заключительные игры отбора ЧМ-2026 в группах. Без смеха на эту «клоунаду» порой смотреть невозможно. К примеру, прошёл отборочный матч между сборной Норвегии и сборной Молдовы, закончившейся со счетом 11:1. Причём 5 мячей забил Эрвинг Холланд, его коллега забил 4 мяча, а единственный мяч забили сами себе норвежцы в свои ворота. Что это за соборная по футболу, с такими («гы-гы-гы») игроками?! А вот мировой гранд футбола команда Италии может пролететь, ибо для того, чтобы выйти из группы ей надо обыграть сегодня Норвегию со счетом 9:0, чтобы выйти из группы с первого места, иначе непредсказуемые стыковые матчи в марте 2026 года. Кроме Молдовы, играют ещё такие «футбольные карлики» Европы: как Эстония, Литва, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Сан-Марино, Андорра, Мальта, Фарерские острова и так далее. Не столь далеко ушли наши Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, которые выглядят статистами и чужими на этом «празднике футбола». Отстранив сборную России, ФИФА убрали реального сильного соперника, который имел позитивный советский и российский футбольный бэкграунд. Почему проиграли мы сборной Чили? Недостаток практики игры с сильными командами. Раз. Ошибка тренерского состава с вратарем Мотей Сафоновым в матче с Перу. Два. Неуверенная игра защиты с Дивееым во главе в матче с Чили. Три. Матч был товарищеский и мотивации у игроков не было от слова совсем. Четыре. Но в целом, команда России находится все ещё в стадии экспериментов с составом и похоже Валерий Карпин скоро будет изгнан: и из московского «Динамо», и из сборной России. Нужен тренер который должен заставить игроков с многомиллионными контрактами играть, так как норвежец Эрвинг Холланд, который в свои 23 года забил 53 мяча за сборную и Месси с Роналду, которым уже под 40 со своими 100 мячами в сборной нервно курят в сторонке. Напомню, что лучший бомбардир сборной России, которому 36 лет, Артём Дзюба забил за сборную 31 мяч.
Alkonowa1ow
17 ноября в 00:46
Хочу напомнить, что сегодня сборная Португалии в отсутствии лидера португальцев Криштиана Роналду в рамках отборочного 6 - го тура «Чемпионата мира мира по футболу - 2026» устроила разгром сборной Армении 9:1. Единственный мяч на 18-й минуте забил российский игрок и капитан сборной Армении и капитан ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян. «Футбольная лихорадка» закончилась: кто-то готовится к чемпионату мира-26, кто-то завершил цикл отборов и печально пакует чемоданы. Большой футбол стал мировым бизнесом, где крутятся сотни миллиардов долларов и евро, но самое отвратное в этом «профессиональном цирке», что он стал инструментом нечистоплотных политических махинаций, нацизма и закулисных Больших игр. По сути это есть «профессиональный цирк», где выступают и «силачи, и «клоуны». К сожалению в роли «клоунов» выступают многие наши бывшие союзные республики, которые готовы играть роль «клоунов», чтобы частично прикоснуться к Европе или попасть на содержание в «стойло Евросоюза». Та же Армения, готова стать самым младшим из младших братьев в «конюшне Евросоюза». Футбол это есть зеркало развития страны. При СССР команда ереванского «Арарата» становилась чемпионом СССР, а многие армянские футболисты играли в Сборной СССР и одерживали международные победы и в Европе, и в Мире. Та же Грузия, благодаря СССР, смогла взять Кубок обладателей Кубков европейских стран в 1975 году, а многие грузинские футболисты играли в разных командах в чемпионате СССР и в сборной, которая в 1966 году в Англии на чемпионате мира-1966 стала бронзовым призером ЧМ-66 по футболу. В СССР в высшей лиге играли команды союзных республик: «Пахтакор», «Кайрат». «Нефтчи». В первой лиге «Алга», «Колхозчи», «Нистру», «Жальгирис». Были у команд и перспективы роста, и выхода на международную арену. Сегодня все это сдулось. 9:1 и 11:1 это не только унизительный футбольный счёт, это реальная унизительное место Армении и Молдовы, стремящихся: кто попасть в ЕС, кто готов к объединению с Румынией. «Хорошо там, где нас нет». Проверено временем. Не спешите, господа, попасть в «конюшню ЕС» и на «плац НАТО». Вас там не ждут, как равных партнеров и союзников. Это аксиома проверена 1000-летней истории Европы с ее политики, скорее колониальной и грязной, нежели той в тогу, которой она рядится. Евросоюза есть «волк в овечьей шкуре», вернее есть «нацист и милитарист», который сотрудничал с нацизмом до мая 1945 года. Об этом говорить никогда не поздно и никогда не рано. Впрочем, футбол должен быть вне политики и объединять народы Европы. Надеюсь, что ночь и мракобесие в Европе скоро закончатся и начнётся «хмурое», но всё-таки новое утро Европы.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Над Сургутом поднялся черный дым // ФОТОФАКТ 574
  2. У поезда между Сургутом и Куть-Яхом обновили вагоны 455
  3. Городская выставка модных товаров в Сургуте собрала почти 60 местных мастеров 447
  4. ​Альфа-Банк и Фонд «ЮНИТИ ПАРК» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве 442
  5. За первый месяц после открытия по второму мосту через Обь проехали 100 тысяч автомобилей 437
  6. ​Сургутяне массово пожаловались на сбой в приложении Сбера 419
  7. В Госдуме предложили не включать выходные дни в учет отпусков 414
  8. ​В АО «Транснефть – Сибирь» состоялось техническое обучение главных инженеров 413
  9. Из-за дождливых ноябрских выходных в травмцентре Сургута произошел настоящий ажиотаж 409
  10. Форум «Сургут. Безопасность» собрал более 4 тысяч участников 388
  1. ​Город без вкуса 3581
  2. Ее уроки остались с нами навсегда 2580
  3. ​Руслан Кухарук презентовал в Совете Федерации масштабную реконструкцию аэропорта Нижневартовска 2224
  4. ​Возле школ и детсадов в 25-м мкр Сургута включили новые фонари 2044
  5. ​Памяти профессора Парфёновой 2027
  6. ​Железнодорожный вокзал Сургута откроют в 2027 году 1953
  7. ​«Клод Моне: магия воды и света» в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ 1929
  8. В Югре планируют построить еще один мост через Обь — за 70 млрд рублей 1774
  9. ​Как будет «Лянтор» по-французски? 1751
  10. ​Дача ‒ место для отдыха, а не для жизни 1732
  1. ​В ожидании рампы 7798
  2. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 5325
  3. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 5207
  4. ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен 5154
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 4552
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 4202
  7. ​«Сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю» 4098
  8. ​Ипотечный бум 3999
  9. Изменение НДС: удар по малым компаниям или по лакунам черного бизнеса, где надо навести порядок? 3798
  10. Дорожная кампания Сургута: результаты и перспективы на будущее // ONLINE 3630

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика