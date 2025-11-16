Сборная России по футболу прервала беспроигрышную серию, которая длилась 23 матча

Сборная России уступила команде Чили в товарищеском матче, прошедшем 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, — 0:2, и это стало ее первым поражением за четыре года, пишут «Ведомости».

Матч с Чили стал для российской команды заключительным в 2025 году. Встречу на «Фиште» посетили более 32 тыс. зрителей. Ранее, в среду 12 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Перу — 1:1 в Санкт-Петербурге.

Поражение прервало беспроигрышную серию сборной России из 23 матчей. До нынешнего результата национальная команда последний раз уступала более четырёх лет назад — Хорватии в отборочном турнире к ЧМ-2022.

Сборная Чили занимает 56-е место в рейтинге ФИФА. В квалификации чемпионата мира-2026 южноамериканская команда выступила неудачно, заняв 10-е, последнее место в отборочном турнире с 11 очками.