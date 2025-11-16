Минфин России ожидает получить 20 млрд рублей от технологического сбора в 2026 году

Заместитель министра финансов — статс-секретарь Алексей Сазанов сообщил, что в 2026 году дополнительные налоговые поступления от технологического сбора составят 20 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Заявление прозвучало 15 ноября на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По правительственным поправкам, сбор начнёт действовать с сентября 2026 года и будет взиматься четыре месяца, что и определяет объём поступлений в первый год. В дальнейшем, по оценке кабмина, доходы вырастут до 88 млрд рублей в 2027 году и 110 млрд рублей в 2028-м.

Технологический сбор планируется ввести с 2026 года. Средства от него будут направляться, в частности, на финансирование мер по развитию радио- и микроэлектроники. Платёж обязаны будут вносить компании и индивидуальные предприниматели при ввозе или производстве промышленной продукции — перечень таких товаров утвердит правительство. Поступления зачислятся в федеральный бюджет.

Параметры сбора также устанавливает правительство: он будет фиксированным за единицу товара и зависеть от его вида. Максимальная ставка составит 5 000 рублей за единицу, подчеркнул Алексей Сазанов. Администратором механизма (включая подготовку необходимых нормативных актов) определён Минпромторг.

По словам Сазанова, отложенный старт норм до сентября 2026 года обеспечит плавный переход к новой системе и позволит участникам рынка подготовиться к отчётности и расчётам. В Минфине рассчитывают, что последующее расширение перечня продукции и стабилизация администрирования обеспечат заявленную динамику поступлений в 2027-2028 годах.