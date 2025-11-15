В России расширили «белый список» сайтов и сервисов

Минцифры обновило «белый список» сервисов, доступных во время ограничений мобильного интернета, пишет РБК. Перечень второго этапа опубликован в телеграм-канале ведомства. При этом мессенджер Telegram в список не включён. Ранее СМИ сообщали о его добавлении, однако в официально размещённом перечне платформы нет.

На втором этапе в «белый список» вошли:

— сайты госорганов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов России;

— «Почта России»;

— Альфа-Банк;

— государственная система цифровой маркировки «Честный знак»;

— СМИ: РБК, «Комсомольская правда», РИА Новости, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;

— РЖД и туристический портал «Туту.ру»;

— навигатор 2ГИС;

— такси «Максим»;

— сайт прогноза погоды Gismeteo.

В Минцифры подчеркнули, что «перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Он будет пополняться».