В России расширили «белый список» сайтов и сервисов

Минцифры обновило «белый список» сервисов, доступных во время ограничений мобильного интернета, пишет РБК. Перечень второго этапа опубликован в телеграм-канале ведомства. При этом мессенджер Telegram в список не включён. Ранее СМИ сообщали о его добавлении, однако в официально размещённом перечне платформы нет.
На втором этапе в «белый список» вошли:
— сайты госорганов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов России;
— «Почта России»;
— Альфа-Банк;
— государственная система цифровой маркировки «Честный знак»;
— СМИ: РБК, «Комсомольская правда», РИА Новости, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;
— РЖД и туристический портал «Туту.ру»;
— навигатор 2ГИС;
— такси «Максим»;
— сайт прогноза погоды Gismeteo.
В Минцифры подчеркнули, что «перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Он будет пополняться».