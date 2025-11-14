В Тюмени открылся первый Фестиваль трудовых династий УрФО

В Тюмени стартовал первый Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа. Торжественное открытие состоялось с участием полномочного представителя президента РФ в УФО Артёма Жоги, губернатора Тюменской области Александра Моора и главы Югры Руслана Кухарука.

На церемонии были вручены награды лучшим трудовым династиям округа. Тюменскую область представили две семьи, чья профессиональная история насчитывает десятилетия. Династия Мартюшовых начала работу на заводе «Тюменские моторостроители» ещё в 1968 году. Сегодня на предприятии трудится уже третье поколение семьи.

Ещё один яркий пример — династия Кетовых. Их общий трудовой стаж достигает 452 лет. Более сорока представителей семьи на протяжении нескольких поколений работают на Заводоуковском машиностроительном заводе.

Александр Моор подчеркнул важность подобных инициатив, особенно в период серьёзных вызовов для страны: «Такие производства держатся на высокопрофессиональных, мотивированных специалистах. И мероприятия, подобные фестивалю трудовых династий, безусловно, помогают привлечь молодёжь именно в рабочие профессии».

Он также отметил, что в Тюменской области создаются дополнительные условия для повышения престижа рабочих специальностей, а предприятия активно участвуют в подготовке кадров. В регионе реализуются программы национального проекта «Кадры», которые способствуют формированию профессиональной базы для экономики области и страны.

Фестиваль проводится по инициативе Артёма Жоги. Полпред назвал Урал «промышленным каркасом страны», созданным благодаря тысячам талантливых специалистов, и подчеркнул, что династиям важно выражать признательность: «Мы решили провести фестиваль, чтобы поблагодарить семьи за верность профессии, передачу опыта и ценностей следующим поколениям».

В мероприятии участвуют команды из всех субъектов округа. Участники борются за победу в шести номинациях: «Преемственность поколений», «Профессиональная мудрость», «Династия-легенда», «Энергия поколений», «Золотой фонд» и «Кузница кадров».

Кроме конкурса, программа включает мастер-классы, профориентационные мероприятия, встречи «Разговоры о важном» и презентации от образовательных организаций Тюменской области.