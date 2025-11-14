Эксперты прогнозируют стабилизацию рубля к концу 2025 года

По оценке экспертов, к концу 2025 года курс рубля стабилизируется на уровне около 82 рублей за доллар, рост ВВП России составит 1,2%, инфляция — 6,8%. Такие данные озвучили на инвестфоруме «Россия зовёт!» в Краснодаре. В этом году ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 16,5%. До конца 2025 уровень может сохранится в диапазоне 16–16,5%. В 2026 году ожидается дальнейшее снижение до 13%.

«Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в 2026 год. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов», — отметил стратег ВТБ Алексей Корнилов.

Аналитики не исключают, что курс к концу следующего года может приблизиться к уровню 100 рублей за доллар. Снижение ключевой ставки будет оживлять инвестиционную активность.