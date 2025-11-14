Россияне активизировались в сфере новогоднего туризма

Спрос россиян на зарубежные поездки в новогодние праздники вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в сервисе «Островок», проанализировав бронирования отелей и апартаментов на период с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, пишет РБК.

В топ-10 самых востребованных направлений вошли: Белоруссия (в среднем 11,8 тыс. руб. за ночь; +7% к прошлому году), Таиланд (10,35 тыс.; −14%), Узбекистан (5,8 тыс.; −6%), Турция (8,5 тыс.; −16%), ОАЭ (26,25 тыс.; +4%), Грузия (7 тыс.; −3%), Абхазия (5,6 тыс.; −2%), Казахстан (5,1 тыс.; −13%), Армения (7,2 тыс.; без изменений), Италия (12,85 тыс.; −10%). По данным «Островка», Казахстан поднялся с 12-й позиции на 8-ю, вытеснив из десятки Азербайджан.

Наибольшую динамику показали азиатские направления. Во Вьетнаме и Китае количество бронирований увеличилось более чем вдвое год к году. Двукратный рост зафиксирован и в Казахстане; в Армении спрос прибавил 98%, в Грузии — 49%, в Белоруссии — 36%. Среди европейских и ближневосточных направлений выделяются Франция (+82% бронирований) и ОАЭ (+75%), уточнила руководитель пресс-службы «Островка» Анита Гусич.

Ранее «Авито Путешествия» сообщали о снижении стоимости краткосрочной аренды жилья на Новый год в ряде регионов России: сильнее всего подешевели квартиры на январские праздники в Свердловской области и Карачаево-Черкесии, а загородные дома — в Подмосковье.