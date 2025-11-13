Тюменская область на промфоруме в Уфе: диалог с инвесторами и новые перспективы

Инвестиционный потенциал Тюменской области стал одним из обсуждаемых вопросов на Российском промышленном форуме, который проходит в Уфе. Единая инвестиционная команда региона принимает активное участие в работе мероприятия, выстраивая диалог с представителями крупного и среднего бизнеса.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов выступает в качестве спикера на двух важных секциях форума. Он представит свои экспертные оценки и практические решения на дискуссии «Фонды развития промышленности: новые вызовы и практические решения для регионов», а также обсудит перспективы и механизмы «Межрегионального сотрудничества и кооперации в промышленности».

Особое внимание привлечению инвестиций в Тюменскую область было уделено еще до официального старта форума. Накануне для участников закрытого делового клуба Республики Башкортостан состоялась специальная презентация. Николай Пуртов подробно рассказал о приоритетных инвестиционных направлениях в регионе, представил уникальную кластерную политику и акцентировал внимание на эффективных региональных мерах поддержки, доступных для инвесторов.

Закрытый деловой клуб Республики Башкортостан объединяет представителей крупного и среднего бизнеса, чья средняя выручка компаний-участников достигает впечатляющих 2,1 млрд рублей.

По итогам предварительной встречи состоялись предметные деловые переговоры с предпринимателями, которые выразили серьезную заинтересованность в развитии своего бизнеса на территории Тюменской области. Особый интерес вызвали такие направления, как строительство логистических комплексов и складских площадей, создание современных пищевых производств и развитие креативных пространств. Это свидетельствует о высоком потенциале Тюменской области в различных секторах экономики и готовности региона к взаимовыгодному сотрудничеству.