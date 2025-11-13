Рекордные траты и активный туризм: итоги ноябрьских праздников в России

На минувших ноябрьских праздниках россияне тратили больше и путешествовали активнее, чем год назад. ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip посчитали, что бронирования отелей выросли на 73%, а сумма трат выросла на треть. Эксперты объясняют такую динамику удлиненными выходными и отпусками, а также растущей популярностью коротких поездок внутри страны.

Лидером туризма в ноябрьские праздники, по этим данным, стала Москва – на столицу пришлось 18% от всех бронирований по стране. Доля бронирований в отелях Санкт-Петербурга составила 12,3%. Замыкает тройку Адлер 5,1%. Среди других популярных направлений – Калининград, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и Тула.

В этом году россияне выбирали отели, средняя стоимость размещения в которых составляла 8,4 тыс. рублей, тогда как годом ранее стоимость составляла 8 тыс. рублей за ночь. Из основных «отпускных» категорий наибольшая сумма расходов пришлась на кафе и рестораны — 6 млрд рублей, а на культурный досуг – театры и кино туристы потратили 894 млн рублей.