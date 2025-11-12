Россиянки рассказали, сколько денег по хорошему мужья должны платить за их «работу жены»

Опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» (материалы есть в распоряжении ТАСС) показал, что 41% россиянок считают справедливой «зарплату жены» в диапазоне 35–50 тыс. рублей, ещё 28% — в пределах 25–35 тыс. рублей. При этом 31% полагают, что компенсация должна превышать 50 тыс. рублей, если женщина отказывается от активного профессионального развития.

По данным опроса, 42% респонденток готовы рассматривать формальную денежную компенсацию как отражение вклада в семью и возможных карьерных потерь. Для 36% важнее внимание и благодарность партнёра, чем сама выплата, а 22% предпочитают равное распределение домашних обязанностей вместо денег.

Среди мужчин 44% признают домашний труд полноценной работой, однако идею прямой компенсации поддерживают 37%. Ещё 19% считают, что такая модель подрывает традиционные роли, превращая семейные отношения в договор найма. При этом 48% мужчин указывают, что при выплате женщине аналогичное право должно быть и у мужа, если он берёт на себя дом и детей. Женщины реже согласны на зеркальную схему: лишь 23% допускают компенсацию супругу в таком случае.

В опросе участвовали 3 тыс. пользователей в возрасте от 18 до 60 лет.