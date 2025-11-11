В Тюмени мужчина прилюдно зарезал барана и теперь ему грозит уголовная ответственность

В Тюмени произошел необычный инцидент: на улице Николая Гондатти во дворе жилого многоквартирного дома неизвестные зарезали барана, на снегу остались следы крови, а участники церемонии уехали на машине. Об этом написали сначала в соцсетях, потом подключились СМИ.

По информации информационного центра правительства региона, полицейские установили личность мужчины, причастного к забою, и привлекли его к административной ответственности, сообщает «Тюменская область сегодня». В управлении МВД уточнили, что проводится проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). «После установления полных обстоятельств его действиям будет дана окончательная правовая оценка», — отметили в ведомстве.

Правоохранители продолжают сбор материалов и опрос свидетелей.