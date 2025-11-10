16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,2257   EUR  93,8365  

Новости

Больше новостей
Вы принимаете БАДы?
Комментировать
0
Поэтапное, а не сразу, введение НДС и изменение порога по его уплате для малого бизнеса - это:
Комментировать
0
Плющенко поступил с сыном правильно?
Комментировать
0
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Больше опросов

В России собираются обложить электронику «технологическим сбором». Это приведет к росту цен

​В России готовят введение «технологического сбора» для поддержки промышленности

В России собираются обложить электронику «технологическим сбором». Это приведет к росту цен
Фото Freepik

Власти определили формат так называемого технологического сбора, который призван защитить и стимулировать развитие отечественной индустрии. Как сообщают источники «Ведомостей», близкие к Минпромторгу и Минфину, Минпромторг подготовил поправки в закон о промышленной политике, а Минфин 6 ноября внес документ на рассмотрение правительства.

По замыслу авторов, плательщиками сбора станут как импортеры соответствующей продукции, так и российские производители — вне зависимости от уровня локализации. При этом внутренние производители смогут претендовать на отраслевые меры поддержки, для чего им необходимо соответствовать критериям локализации.

Сбор будет распространяться на товарные категории, где доля отечественного производства пока невысока. Перечень продукции утвердит правительство и будет расширять его поэтапно в течение нескольких лет. На первом этапе речь идет только о готовой продукции.

Ставка сбора будет устанавливаться по каждой единице товара отдельно и зависеть, в том числе, от ее стоимости. По данным собеседников издания, максимальная фиксированная ставка для самых дорогих позиций не превысит 5000 рублей. «Усредненная ставка сформирована так, чтобы не оказать существенной нагрузки на производителей и импортеров», — отмечает один из источников.

Если закон будет принят, новая норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Такой переходный период, подчеркивает второй источник, позволит бизнесу подготовиться к изменениям — в том числе скорректировать логистику, ценообразование и планы локализации. Эксперты ожидают, что по мере расширения перечня товарных групп механизм будет сочетаться с адресными мерами поддержки и станет частью комплексной политики по импортозамещению и технологическому суверенитету.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:50, просмотров: 142, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje3hhbu реклама на siapress.ru
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Подростку из Сургута заменили клапан сердца без большой операции 309
  2. ​В этом году поезд Деда Мороза не заедет в Югру 301
  3. ​В Сургуте завершается строительство детской площадки в парке 20А микрорайона 292
  4. Подобное взаимодействие способствует увеличению уровня доверия населения к органам внутренних дел 276
  5. В Сургуте запустили пересадочный тариф на общественном транспорте 261
  6. Маткапитал помогает учиться: более 4 тысяч семей в Югре оплатили образование 252
  7. Российские операторы будут обязаны отключать связь, если этого потребует ФСБ 203
  8. Представители коренных народов севера в Югре получат увеличенную субсидию на покупку жилья 199
  9. В Сургуте появились новые урны — такие будут ставить по всему городу 196
  10. Этот день ‒ дань уважения мужеству, самоотверженности и высокому профессионализму людей, которые посвятили себя и свою жизнь службе закону 184
  1. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 2173
  2. ​Печи, проводка, неосторожность: пожары продолжают забирать жизни югорчан 2083
  3. ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов 2012
  4. ​На улице Лермонтова в Сургуте горела девятиэтажка – один человек пострадал 2012
  5. ​В Сургуте проведут рейды в школах после нападения подростков 2001
  6. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 1973
  7. ​В аэропорту Сургута изменился график бесплатной стоянки 1955
  8. ​Почему хлеб по всей стране стоил 20 копеек и как можно починить раскаленную печь изнутри при 200°C. Директор «Сургутского хлебозавода» отметил 70-летие 1941
  9. ​В СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом полностью сгорел дом. Погибли семь человек, четверо из них ‒ дети 1898
  10. ​Берегите себя и свои семьи, и ни в коем случае не экономьте на противопожарных мерах 1885
  1. ​В ожидании рампы 5998
  2. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 4998
  3. Диана Филатова: «Сон, питание и движение – основа ментального здоровья в осенний период» 4502
  4. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 4431
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 4302
  6. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 4294
  7. ​Мост поколений: от стройотрядов 60-х до «Звезды Оби» 4205
  8. ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен 4176
  9. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 4065
  10. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 4038

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика