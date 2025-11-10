16+
Российские операторы будут обязаны отключать связь, если этого потребует ФСБ

В России ФСБ сможет обязывать мобильных операторов отключать сотовую связь

Российские операторы будут обязаны отключать связь, если этого потребует ФСБ
Фото Freepik

Российских операторов связи обяжут приостанавливать оказание услуг по запросу ФСБ в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности. Соответствующие поправки к статьям 44 и 46 федерального закона «О связи», разработанные Минцифры, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» источник в Белом доме и источник, близкий к комиссии.

Документ предусматривает, что оператор должен прекратить предоставление услуг связи по запросу ФСБ «в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства РФ». Конкретные условия и порядок такого прекращения будут детализированы в соответствующих подзаконных актах. В самом законопроекте они сформулированы как меры по «защите от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

Отдельно оговорено, что операторы не будут нести ответственность перед абонентами за неисполнение договорных обязательств, если оно связано с выполнением требований спецслужбы. Таким образом, в случае введения ограничений по запросу ФСБ претензии клиентов к операторам за перерывы в связи считаться не будут.

Проект согласован с МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором, получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента. Дальнейшая процедура предполагает внесение поправок в Госдуму и их прохождение парламентских чтений.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:16, просмотров: 43, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

