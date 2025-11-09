16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f
Логотип Сиапресс
USD  81,0132   EUR  93,9287  

Новости

Больше новостей
Вы принимаете БАДы?
Комментировать
0
Поэтапное, а не сразу, введение НДС и изменение порога по его уплате для малого бизнеса - это:
Комментировать
0
Плющенко поступил с сыном правильно?

Да 4.8%

Нет 65.1%

Не знаю 30.2%

Всего голосов: 63

Комментировать
0
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Больше опросов

Мошенники придумали новую схему с фальшивыми возвратами на маркетплейсах

В России выявлена новая схема обмана покупателей на маркетплейсах

Мошенники придумали новую схему с фальшивыми возвратами на маркетплейсах
Фото: freepik

В России перед «черной пятницей» активизировались мошенники, использующие новую схему выманивания данных банковских карт. Об этом рассказал директор продукта «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук в интервью ТАСС.

По его словам, злоумышленники звонят якобы от имени продавца с маркетплейса и сообщают, что из-за сбоя в системе покупателю якобы был оформлен дублирующий заказ. В результате, по их словам, с карты списалась двойная сумма.

Затем «продавец» предлагает отменить второй платеж, но для этого просит перевести деньги на «технический счет» или предоставить данные банковской карты. После получения средств или информации мошенники отправляют жертве фиктивное подтверждение отмены и прекращают общение.

Эксперты напоминают: ни один продавец или маркетплейс не запрашивает данные карты или переводы на сторонние счета для отмены операций. В случае сомнений лучше самостоятельно обратиться в службу поддержки площадки.


нравится (1) не нравится (0)
09 ноября в 15:40, просмотров: 884, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje3hhbu
последние комментарии читаемые комментируемые

