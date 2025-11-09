В России выявлена новая схема обмана покупателей на маркетплейсах

В России перед «черной пятницей» активизировались мошенники, использующие новую схему выманивания данных банковских карт. Об этом рассказал директор продукта «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук в интервью ТАСС.

По его словам, злоумышленники звонят якобы от имени продавца с маркетплейса и сообщают, что из-за сбоя в системе покупателю якобы был оформлен дублирующий заказ. В результате, по их словам, с карты списалась двойная сумма.

Затем «продавец» предлагает отменить второй платеж, но для этого просит перевести деньги на «технический счет» или предоставить данные банковской карты. После получения средств или информации мошенники отправляют жертве фиктивное подтверждение отмены и прекращают общение.

Эксперты напоминают: ни один продавец или маркетплейс не запрашивает данные карты или переводы на сторонние счета для отмены операций. В случае сомнений лучше самостоятельно обратиться в службу поддержки площадки.