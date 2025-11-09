В России хотят ограничить выдачу банковских карт

До конца 2025 года в России планируют принять закон, ограничивающий количество банковских карт, которые может получить один человек. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека», – пояснил депутат.

Он добавил, что также планируется ввести лимит на количество карт, оформляемых в одном банке – не более пяти.

Вопрос об ограничении количества банковских карт ранее поднимался Центробанком. В марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что такие меры не затронут обычных граждан, поскольку у них нет необходимости иметь сотни и тысячи карт.

Главная цель нововведения – борьба с мошенничеством. По словам Набиуллиной, ограничение направлено на пресечение деятельности так называемых «дропов» – посредников, которые оформляют множество карт на свое имя и передают их преступникам для вывода похищенных денег. Среди таких людей часто оказываются подростки, не осознающие, что участвуют в мошеннических схемах.