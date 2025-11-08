Священник заявил РПЦ заявил, что радость русских – в скорби

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим заявил, что гражданам России неуместно радоваться жизни и улыбаться, поскольку для них радость заключается в скорби. Об этом он сказал в одной из своих проповедей, видеозапись которой опубликована во «ВКонтакте».

Священнослужитель подчеркнул, что в отличие от остального мира, где люди постоянно смеются и веселятся, у россиян – иной менталитет.

«Даже у иностранцев сложилось такое мнение о нас, о русских, что мы не улыбаемся. Русские не смеются, русские не улыбаются. Вот они все время улыбаются, во все свои вставные зубы, а мы – нет, даже если нам зубы вставили. Есть у нас такой другой менталитет, что мы даже внешне скорбящие», – заявил он.

По его словам, такое поведение обусловлено пониманием предками смысла жизни: они верили, что подлинная радость и счастье возможны только на небе, а на земле «одни скорби».