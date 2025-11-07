Эксперты предупреждают пользователей соцсетей о новой угрозе

О новой схеме мошенничества предупреждают эксперты. Всё начинается со взлома аккаунтов в мессенджерах. Получив доступ к переписке, злоумышленники от имени жертвы обращаются к ее друзьям и родственникам с просьбами о срочном переводе денег. Если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты.

Например, злоумышленник, представляясь старшим по дому, сообщает о срочной замене домофона и под различными предлогами вынуждает человека сообщить код из СМС. Это ключевой момент, позволяющий преступникам получить полный контроль над аккаунтом жертвы в мессенджере. Используя украденный аккаунт, злоумышленники рассылают контактам жертвы сообщения от ее имени. Наиболее распространенный сценарий — просьба помочь с покупкой криптовалюты или прямой запрос одолжить крупную сумму для перевода на криптокошелек.

«Мошенники действуют молниеносно: уже через несколько минут после получения доступа к аккаунту в мессенджере они блокируют возможность его восстановления и начинают активное общение с контактами жертвы, чтобы попытаться украсть деньги новым способом – через крипту. Единственный надежный способ проверить достоверность нестандартной просьбы — лично перезвонить другу или родственнику по известному вам номеру телефона или написать в другом мессенджере и уточнить ситуацию. Криптовалютные транзакции необратимы, а их анонимный характер делает возврат средств практически невозможным», — комментирует заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.