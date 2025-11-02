16+
Ученые назвали самое длинное слово русского языка – в нем 55 букв

Самое длинное слово русского языка оказалось химическим термином

Ученые назвали самое длинное слово русского языка – в нем 55 букв
Фото: ru.freepik.com

Новым самым длинным словом русского языка признано «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». В нем 55 букв, и оно официально зафиксировано в одном из патентов на изобретение, зарегистрированных в 2006 году. Об этом сообщил «РИА Новости» заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Павел Катышев.

Слово представляет собой название химического соединения, которое описывает молекулу, состоящую из нескольких структур – пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов). Такие соединения применяются в разработке лекарств и других фармацевтических исследованиях.

Интересно, что найти рекорд помог искусственный интеллект – специалисты института использовали цифровой анализ текстов, чтобы отыскать самые длинные лексемы в официальных источниках.

До этого, согласно Книги рекордов Гиннесса, самым длинным словом считалось «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв). Еще раньше лингвисты называли рекордным слово «рентгеноэлектрокардиографического».


Сегодня в 13:30
