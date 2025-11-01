16+
Telegram ввел для россиян возможность авторизоваться через почту

​Telegram добавил вход по коду из e-mail на фоне сообщений об ограничениях SMS

Telegram ввел для россиян возможность авторизоваться через почту
Фото Freepik

Мессенджер Telegram внедрил опцию входа по коду, отправляемому на электронную почту, сообщает «РИА Новости». В настройках раздела «Конфиденциальность» появилась функция «Почта для входа», где пользователь может указать e-mail для получения кодов подтверждения.

Нововведение обращает на себя внимание на фоне публикаций о возможной блокировке российскими операторами доставки SMS и звонков для активации аккаунтов в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). 30 октября издание «Код Дурова» со ссылкой на источник на телеком-рынке писало, что операторам рекомендовано прекратить передачу таких сообщений новым пользователям. По данным издания, ограничение затрагивает именно регистрацию (требуются номер телефона и код), тогда как ранее зарегистрированные аккаунты могли использовать альтернативные способы подтверждения, в том числе e-mail и звонок с российского номера, пишут «Ведомости».

Напомним, что 13 августа Роскомнадзор сообщил о «частичном» ограничении VoIP-звонков в Telegram и WhatsApp, объяснив меру борьбой с мошенничеством и вовлечением граждан в противоправную деятельность. Ведомство утверждало, что мессенджеры игнорировали требования по противодействию мошенничеству.


Сегодня в 14:37, просмотров: 47, комментариев: 0
