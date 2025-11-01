В России пытаются стимулировать банки больше возвращать украденные мошенниками деньги

С 1 ноября Национальная система платёжных карт запустила в сервисе «Добрая воля» механизм межбанковского поощрения за возврат украденных у клиентов средств. Как сообщили в НСПК, банки, добровольно возвращающие деньги пострадавшим, теперь смогут получать вознаграждение, пишут «Ведомости».

«Добрая воля» работает на платформе диспутов НСПК и позволяет кредитным организациям договариваться о возврате средств без привязки к конкретному платёжному каналу или операции. С момента запуска сервиса в конце 2023 года через него уже вернули более 145 млн рублей.

Новые условия программы:

вознаграждение — 5% от суммы транзакции;

максимум за одну операцию — 5000 рублей;

выплата поощрения производится банком-отправителем, которому возвращены средства;

дополнительные комиссии в пользу НСПК не взимаются.

Контекст. По данным Банка России, за первое полугодие 2025 года злоумышленники похитили почти 13,2 млрд рублей. Банкам удалось вернуть лишь 6,45% (около 850,3 млн рублей), при этом предотвращены попытки хищения на сумму свыше 8 трлн рублей. В НСПК рассчитывают, что введение вознаграждения расширит применение «Доброй воли» и повысит уровень защиты клиентов. Эксперты отмечают, что для крупнейших игроков размер поощрения носит скорее символический характер, однако для небольших банков он может стать стимулом усилить контроль за подозрительными операциями и активнее участвовать в возврате средств.