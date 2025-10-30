Тюменские продукты оценили на агровыставке в Екатеринбурге

— Наш АПК уже много лет полностью обеспечивает продовольственную безопасность региона. Растёт экспорт. Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики региона. Гордимся достижениями тюменских аграриев, — подчеркнул глава региона.

Ученые НИИСХ Северного Зауралья представили достижения тюменской аграрной науки. За 60 лет работы ими было создано 117 сортов культур, активно используемых в растениеводстве. Благодаря усилиям ученых, регион даже в зоне рискованного земледелия добивается высоких результатов: в этом году ожидается рекордная урожайность зерновых и зернобобовых – 30 ц/га.

Особое внимание посетителей привлекли тюменские продукты, в частности сублимированная клубника, технология производства которой позволяет сохранить до 99% витаминов и полезных свойств свежих ягод. Производитель планирует выйти на рынок Китая.

Гостям рассказали об инвестиционных проектах в АПК, в том числе о строительстве второй очереди племенного репродуктора индейки в Упоровском муниципальном округе.

Тюменские производители представили свою продукцию на Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Екатеринбурге. Посетители выставки смогли оценить молочную и мясную продукцию, сыры, овощи и другие товары, произведенные в Тюменской области. Экспозицию региона посетил полномочный представитель президента на Урале Артём Жога. Об этом на личной странице в социальной сети рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

