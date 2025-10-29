Ограничение мобильного интернета в Тюменской области: какие сайты останутся доступны и зачем это нужно

Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, что ограничения мобильного интернета, введённые в регионе, связаны с обеспечением безопасности. По словам главы региона, Министерство цифрового развития России формирует перечень ресурсов, которые сохранят доступность при ограничении связи.
В список входят социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, национальный мессенджер «Max», а также сервисы Госуслуг и «Яндекса». Доступными останутся маркетплейсы и официальные сайты органов власти — Правительства и Администрации Президента России.
По данным Минцифры РФ, список будет расширяться и дополняться региональными сервисами.
«В регионе совершенствуется автоматизированная система централизованного оповещения населения. Сегодня 80% жителей всей Тюменской области охвачены этой системой. Наша цель — довести показатель до 100%. Если действительно возникнет ситуация, требующая оповещения граждан, включится РСО: по всем телевизионным каналам и по радио будет доведена необходимая информация», — сообщил Александр Моор.
Кроме того, губернатор напомнил жителям о порядке действий при обнаружении беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, 28 октября Александр Моор провел прямую линию, на которую поступило 1682 вопроса. Глава региона заверил, что на каждый из них будет дан ответ.