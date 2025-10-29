Наличные уходят в прошлое? Россияне меняют привычки оплаты

За год каждый второй россиянин стал реже платить наличными, наиболее заметна эта тенденция в Уральском федеральном округе и в Санкт-Петербурге.

Такие результаты получили в ВТБ, участники исследования отметили, что выбирают платежный инструмент в зависимости от суммы трат. При покупках до 3 тыс. рублей чаще всего к СБП прибегают участники исследования 26-34 лет, а оплата pay-сервисами особенно популярна среди 35-44-летних.

При оплате до 100 тыс. рублей к переводам через СБП активнее подключается как молодежь 18-25 лет, так и россияне постарше (26 лет – 34 года). Биометрией для таких покупок пользуется каждый десятый из возрастной группы 26-34 лет.

При этом наличные не исчезают из кошельков россиян полностью, но их функция меняется. 43% респондентов признались, что используют наличные в качестве подарков, 28% - для чаевых, а 14% рассказали, что наличные помогают им контролировать свои расходы и снижать количество спонтанных покупок.

«Скоро деньги будут дарить не в праздничных конвертах, а отправлять с цифровым поздравлением», – отметил топ-мененджер банка Алексей Охорзин.