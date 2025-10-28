Суд в Москве признал незаконными объявления о сдаче квартир только людям, исповедующим ислам

На объявления обратила внимание прокуратура в ходе мониторинга сети. Надзорное ведомство расценило условия как дискриминацию по религиозному признаку и подало административный иск с требованием заблокировать публикации и признать содержащуюся в них информацию запрещённой. Суд иск удовлетворил.

Речь идёт о двух публикациях: в одной предлагалась однокомнатная квартира у метро «Щёлковская» с пометкой, что жильё сдаётся только мусульманам; в другой — дом в деревне Дроздово (Московская область) с уточнением «сдаётся мусульманам». Канал был общедоступным, записи могли видеть все пользователи.

Савёловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья исключительно гражданам, исповедующим ислам. Как следует из решения, опубликованные в одном из открытых Telegram-каналов посты содержали дискриминационные условия аренды, пишет Газета.Ru.

