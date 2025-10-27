Путешествовать поездом в России станет еще дороже

С 1 декабря 2025 года вырастут тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. По плану Минэкономразвития индексация составит 11,4%. Это означает, что поездки в период новогодних праздников могут подорожать. Пока на декабрь ещё доступны билеты по действующим ценам, однако с началом зимы стоимость изменится, пишет «Стройкомплекс Югры».
Государственное регулирование не распространяется на купейные и более комфортные вагоны — их цены формируются по динамической системе в зависимости от спроса. На практике рост в этих категориях чаще всего следует за повышением базовых тарифов в плацкарте.
Повышение — часть долгосрочной стратегии по выводу пассажирских перевозок на безубыточный уровень. В последующие годы индексация, по планам, продолжится, но меньшими темпами: на 5,9% в 2027 и 2028 годах.