Московские курьеры зарабатывают около 20 тысяч рублей в сутки

Московские курьеры зарабатывают около 20,5 тысяч рублей в сутки. Об этом говорится в иссследовании платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль», пишет Газета.Ru.

«В 2025 году доставка — это один из самых популярных способов работы и подработки во всех регионах страны для тысяч исполнителей. Топ-2 региона по доходу с оказания курьерских услуг традиционно в 2025 году занимают Москва и Санкт-Петербург, но самые высокие темпы роста числа исполнителей наблюдаются в Краснодарском крае и Татарстане», — сообщают исследователи. По данным платформы, средняя зарплата курьера в России составляет 48,3 тыс. рублей в месяц.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что в Москве за год зарплаты курьеров выросли на 38%. Согласно исследованию SuperJob, в сентябре средняя рыночная зарплата курьеров достигла 132 тыс. рублей и остаётся выше, чем у специалистов с высшим образованием (116 тыс. рублей) и квалифицированных специалистов без высшего образования (100 тыс. рублей). Эксперты связывают динамику с высоким спросом на доставку и конкуренцией сервисов за исполнителей.

Напомним, что в Сургуте средняя чистая зарплата составляет 129 тысяч рублей — это шестое место в России по уровню доходов и покупательской способности.