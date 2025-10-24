В Тюмени на торгах вновь реализованы два исторических дома

В Тюмени на торгах реализованы два деревянных исторических дома на улице Камышинской, следует из данных портала ГИС «Торги». Оба объекта имеют статус региональных памятников, пишет РБК-Тюмень.
Одноэтажный «Дом В. Ф. Аверкиева» (угол Камышинской и Орловской), представитель стиля модерн и объект культурного наследия, подорожал с 1 рубля до 5,8 млн руб. Победителем стала компания «Городище», которой управляет Андрей Таранов.
Второй лот — «Дом жилой», двухэтажное деревянное здание на каменном основании с фасадом, декорированным наличниками. После пожара 2018 года объект в аварийном состоянии: утрачены инженерные сети, просел цоколь, прогнили брёвна, деформированы перекрытия, разбиты стёкла, частично разрушены рамы. Его приобрёл предприниматель Матвей Корчагин за 2,9 млн руб. (стартовая цена — 1 рубль).
По условиям договоров новые владельцы обязаны восстановить оба дома до 2029 года.