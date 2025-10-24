Тюменская делегация участвует в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2025»

Делегация Тюменской области принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2025», который проходит в Москве. Ведущие медицинские специалисты, представители власти, науки и бизнеса собрались для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом в сфере здравоохранения.
Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова представила региональный опыт участия в профильных проектах и рассказала о создании Регионального кадрового центра здравоохранения.
Центр призван повысить квалификацию медицинских кадров, улучшить качество оказываемой медицинской помощи и создать благоприятную атмосферу в коллективах.
– Мы стремимся к созданию сформированной команды, которая ориентирована на конечный результат по выполнению своей профессиональной деятельности. Качественная безопасная медицинская помощь и атмосфера в коллективе – залог достижения поставленных целей, – подчеркнула Наталья Логинова.
Тюменская область также участвует в реализации проектов ЦНИИОИЗ Минздрава России. Проект «Баланс» направлен на оценку удовлетворенности медицинских сотрудников, а «Стимул» – на изучение уровня удовлетворенности пациентов.