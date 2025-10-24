Тюменская делегация участвует в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2025»

Тюменская область также участвует в реализации проектов ЦНИИОИЗ Минздрава России. Проект «Баланс» направлен на оценку удовлетворенности медицинских сотрудников, а «Стимул» – на изучение уровня удовлетворенности пациентов.

– Мы стремимся к созданию сформированной команды, которая ориентирована на конечный результат по выполнению своей профессиональной деятельности. Качественная безопасная медицинская помощь и атмосфера в коллективе – залог достижения поставленных целей, – подчеркнула Наталья Логинова.

Делегация Тюменской области принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2025», который проходит в Москве. Ведущие медицинские специалисты, представители власти, науки и бизнеса собрались для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом в сфере здравоохранения.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

