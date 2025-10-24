В Заводоуковске прошел Единый день консультаций для предпринимателей

– Уже на протяжении пяти лет «Единый день консультаций» служит эффективной площадкой, объединяющей бизнес и органы власти для открытого диалога. Ни один муниципалитет Тюменской области не остается без внимания: мы проводим выездные мероприятия. Инициативы бизнеса сигнализируют власти о необходимости адаптации к новым запросам предпринимателей. Сами встречи помогают создать устойчивую деловую среду в регионе, – отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков .

Эксперты из различных региональных ведомств представили информацию о цифровизации контрольных мероприятий, применении риск-ориентированного подхода при их проведении, а также рассказали об особенностях использования земель сельскохозяйственного назначения и инструментах поиска площадок для развития бизнеса.

Более ста предпринимателей из Тюменской области приняли участие в Едином дне консультаций «Земля под контролем», который состоялся в Заводоуковске. Мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся земельных отношений, государственного контроля и взаимодействия бизнеса с властью, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

