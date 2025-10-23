Тюменское предприятие по производству тротуарной плитки увеличивает мощности

При поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области предприятие по производству тротуарной плитки запустило новую производственную линию.

Предприятие «Поревит» отмечает пятилетие. Эта модернизация, в которую инвестировано около 1 миллиарда рублей, позволит нарастить производство до 1,8 миллиона квадратных метров продукции в год и расширить присутствие компании на рынке благоустройства, где уже сейчас она занимает до 70% рынка Тюменской области и около 14% рынка Уральского федерального округа.

Расширение предприятия происходит при активном содействии Инвестиционного агентства Тюменской области. Летом текущего года был запущен новый цех по производству заборных блоков с премиальной колотой поверхностью. На этот проект компания привлекла льготный заем в размере 50 миллионов рублей от регионального Инвестиционного агентства, дополнив их 86,3 миллиона рублей собственных средств.

Заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Александр Бобров подчеркнул:

– Компанией уже реализованы четыре инвестиционных проекта при поддержке Инвестагентства, еще три находятся в стадии реализации. Общий объем инвестиций в экономику области составляет более 5 млрд рублей, более 400 рабочих мест создано и еще около 50 планируется создать до конца следующего года. Программа модернизации завода рассчитана до 2031 года.