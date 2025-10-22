Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» приобрел общественной организации инвалидов всероссийского общества инвалидов оборудование для создания видеороликов

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» второй год подряд оказывает финансовую помощь сургутской общественной организации инвалидов всероссийского общества инвалидов (СООИ ВОИ).

В этом году общество приобрело оборудование для создания видеороликов и другого информационного контента для своих информационных ресурсов. Прежде всего – группы в социальной сети ВКонтакте.

В планах – производство видеороликов, запись интервью с интересными людьми и даже съемка художественного фильма.

В сургутском обществе инвалидов уже начали осваивать оборудование, записывать первые информационные материалы. Планируется, что в студии подкастов будут проводиться мастер-классыдля людей с ограниченными возможностями здоровья по созданию медиа-контента.

Кроме того, на средства Сургутской ГРЭС-2 в СООИ ВОИ до конца года отремонтируют два помещения в офисе организации.

Юрий Александров, идейный вдохновитель проекта создания студии, участник СООИ ВОИ:

- Благодаря студии подкастов мы сможем рассказать о том опыте, которым обладают люди с инвалидностью. Этот опыт позволяет им вести полноценную, интересную жизнь. Это и путешествия, и сплавы, спортивный и профессиональный опыт. Будем рассказывать о том, что и с инвалидностью далеко не все в жизни потеряно. В целом, мы хотим создавать классный, интересный медиа-контент на разные темы, который будет рассказывать о нашем городе и регионе.