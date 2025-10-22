В России начали ограничивать работу Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор сообщил о принятии мер по частичному ограничению работы мессенджеров Telegram и WhatsApp на территории России. Как уточнили в ведомстве, эти меры направлены на противодействие преступникам, использующим иностранные платформы для мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в противоправную деятельность. Заявление последовало в ответ на запрос ТАСС о причинах сбоев в работе мессенджеров, зафиксированных 21 октября на юге страны.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сообщили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, через которые злоумышленники совершают финансовые обманы, вымогательства и вербовку в диверсионную и террористическую деятельность. РКН отметил, что неоднократные требования к владельцам мессенджеров о принятии мер по пресечению таких действий были проигнорированы.

Согласно сообщениям пользователей, 21 октября сбои в работе Telegram и WhatsApp дважды фиксировались в южных регионах России, включая Ростов-на-Дону, Сочи, Адыгею и Астрахань.

В Ростове-на-Дону оба мессенджера были недоступны по Wi-Fi, а в Астрахани наблюдалось замедление скорости передачи данных. В среду неполадки продолжились в ряде других субъектов ЮФО.