В России сколько раз попал под камеру с превышением скорости — столько раз заплатишь штраф

Верховный суд России признал законным многократное вынесение штрафов за превышение скорости, если нарушения зафиксированы несколькими камерами, даже если расстояние между ними составляет несколько сотен метров, пишут «Ведомости».

Рассмотренный судом пример касается транспортного предприятия из Воронежа. Две камеры автоматической фиксации зафиксировали превышение скорости с разницей всего в 22 секунды, после чего компании были выписаны два штрафа.

Автопредприятие обжаловало постановления, утверждая, что речь идет об одном и том же эпизоде нарушения, и сослалось на статью 24.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая запрещает повторное наказание за одно деяние. Однако суды общей юрисдикции отклонили жалобу, а судья Верховного суда Сергей Кузьмичев подтвердил законность вынесенных постановлений.

По мнению суда, каждое превышение скорости, зафиксированное в разных местах и разными комплексами фиксации, является отдельным административным правонарушением, даже если между событиями прошло несколько секунд.

Напомним, что с 1 января 2025 года в России изменились размеры штрафов за нарушение скоростного режима, предусмотренные статьей 12.9 КоАП РФ. Теперь минимальный размер штрафа составляет 750 рублей, а максимальный — 7500 рублей (ранее диапазон был от 500 до 5000 рублей).