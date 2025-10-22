В России история может стать обязательным предметом ЕГЭ для поступления на гуманитарные специальности

Министерство науки и высшего образования России предложило ввести ЕГЭ по истории в качестве обязательного экзамена для поступающих в вузы на социально-гуманитарные направления. Соответствующие положения содержатся в опубликованном проекте ведомства.

Согласно документу, нововведение затронет бакалавриат и специалитет по ряду направлений, среди которых «Социология», «Юриспруденция», «Публичная политика и социальные науки», «Таможенное дело», «Реклама и связи с общественностью» и другие, пишут «Ведомости».

В случае утверждения изменений, новые правила будут действовать с 1 марта 2026 года по 1 сентября 2029 года. Таким образом, абитуриенты, поступающие в университеты на гуманитарные специальности, должны будут обязательно сдавать историю наряду с другими профильными предметами.