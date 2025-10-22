​В России ужесточили ответственность за нарушения в сфере теплоснабжения

Государственная Дума приняла закон, усиливающий административную ответственность за нарушения в области теплоснабжения. Документ был одобрен депутатами сразу во втором и третьем чтениях на заседании 21 октября 2025 года, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Теперь за несоблюдение норм теплоснабжения предусмотрены следующие штрафы:

до 10 тысяч рублей — для должностных лиц;

до 40 тысяч рублей — для юридических лиц.

Ответственность распространяется на широкий круг организаций: теплоснабжающие и теплосетевые компании, управляющие организации, товарищества собственников жилья, а также органы управления ЖКК муниципальных образований.

По мнению парламентариев, введённые меры создадут превентивный эффект, побуждая коммунальные службы более ответственно готовить инфраструктуру к зиме и предотвращать аварийные ситуации.

Для жителей Югры, где отопительный сезон длится свыше полугода, качественное и бесперебойное теплоснабжение имеет ключевое значение для комфорта, здоровья и безопасности. Новый закон должен стать дополнительным инструментом, обеспечивающим надёжное тепло в домах округа.