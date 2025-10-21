Более 5 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об утверждении программы развития общественного транспорта региона до 2030 года. Главная цель программы – обновление автобусного парка в городских и муниципальных округах.

Реализация программы будет вестись в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

– Для обеспечения стабильной работы транспорта, повышения безопасности и комфорта пассажиров предусмотрено поэтапное обновление подвижного состава. На эти цели направим свыше пяти миллиардов – из регионального и федерального бюджетов, а также из внебюджетных источников, – сообщил глава региона на личной странице в социальной сети.

В настоящее время в Тюменской области действует 773 муниципальных и межмуниципальных маршрута, на которых работают 2 248 автобусов. Средний возраст транспортных средств превышает шесть лет, при этом большая часть эксплуатируется от пяти до десяти лет.

По данным Главного управления строительства региона, до 2030 года планируется обновить более 1,5 тысяч автобусов. В ближайшие пять лет в регионе приобретут 675 малого класса, 425 среднего класса, 446 большого класса и 48 особо большого класса.