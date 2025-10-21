Более 5 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта в Тюменской области

16+
Новости

  • ​Александр Моор оценил ход реализации национальных проектов в Тюменской области

    ​Александр Моор оценил ход реализации национальных проектов в Тюменской области

    Сегодня в 21:29
    2 0
  • ​Товарооборот между Тюменской областью и Китаем вырос в 1,5 раза

    ​Товарооборот между Тюменской областью и Китаем вырос в 1,5 раза

    Сегодня в 21:16
    56 0
  • ​В Тюменской области утверждена программа обновления общественного транспорта до 2030 года

    ​В Тюменской области утверждена программа обновления общественного транспорта до 2030 года

    Сегодня в 21:05
    93 0 
  • ​Банки вводят мгновенные уведомления о новых устройствах

    ​Банки вводят мгновенные уведомления о новых устройствах

    Сегодня в 20:56
    114 0
  • ​В Тюменской области создали видеоинструкцию, которая поможет защитить жителей от мошенников

    ​В Тюменской области создали видеоинструкцию, которая поможет защитить жителей от мошенников

    Сегодня в 20:49
    133 0 
  • ​В Югре полицейские выявили сотни нарушений миграционного законодательства

    ​В Югре полицейские выявили сотни нарушений миграционного законодательства

    Сегодня в 17:31
    210 0
  • ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям

    ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям

    Сегодня в 16:43
    246 0
  • В России играми увлекаются более 70 млн человек, и среди них не так много школьников, как может показаться

    В России играми увлекаются более 70 млн человек, и среди них не так много школьников, как может показаться

    Сегодня в 16:12
    267 0
  • ​В Сургуте открыт сезон гололёдных травм

    ​В Сургуте открыт сезон гололёдных травм

    Сегодня в 15:13
    296 0
  • В Югре завершилась рекордная дорожная кампания — обновили на треть больше, чем годом ранее

    В Югре завершилась рекордная дорожная кампания — обновили на треть больше, чем годом ранее

    Сегодня в 14:51
    298 0
  • В Сургуте завершили ремонт четырех спортивных объектов. Пятый − на финишной прямой

    В Сургуте завершили ремонт четырех спортивных объектов. Пятый − на финишной прямой

    Сегодня в 14:29
    353 0
  • Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона

    Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона

    Сегодня в 13:46
    368 0
  • В ​Сургуте дети снова выходят на тонкий лед. Спасатели просят родителей быть внимательнее

    В ​Сургуте дети снова выходят на тонкий лед. Спасатели просят родителей быть внимательнее

    Сегодня в 13:41
    305 0
​В Тюменской области утверждена программа обновления общественного транспорта до 2030 года

Более 5 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта в Тюменской области

​В Тюменской области утверждена программа обновления общественного транспорта до 2030 года
ГУСТО

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об утверждении программы развития общественного транспорта региона до 2030 года. Главная цель программы – обновление автобусного парка в городских и муниципальных округах.

Реализация программы будет вестись в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

– Для обеспечения стабильной работы транспорта, повышения безопасности и комфорта пассажиров предусмотрено поэтапное обновление подвижного состава. На эти цели направим свыше пяти миллиардов – из регионального и федерального бюджетов, а также из внебюджетных источников, – сообщил глава региона на личной странице в социальной сети.

В настоящее время в Тюменской области действует 773 муниципальных и межмуниципальных маршрута, на которых работают 2 248 автобусов. Средний возраст транспортных средств превышает шесть лет, при этом большая часть эксплуатируется от пяти до десяти лет.

По данным Главного управления строительства региона, до 2030 года планируется обновить более 1,5 тысяч автобусов. В ближайшие пять лет в регионе приобретут 675 малого класса, 425 среднего класса, 446 большого класса и 48 особо большого класса.


Сегодня в 21:05, просмотров: 96, комментариев: 0
