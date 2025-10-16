Тюменская область претендует на роль центра технологического лидерства в нефтегазовой отрасли

Тюменская область готова стать площадкой для межотраслевого совета по технологическому лидерству в нефтегазовой отрасли.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принимает участие в Российской энергетической неделе в Москве. В рамках мероприятия глава региона принял участие в заседании Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования под руководством первых зампредов правительства РФ Дениса Мантурова и Александра Новака, где обсуждались вопросы укрепления технологического суверенитета страны.

Александр Моор отметил, что Тюменская область поддерживает инициативу создания Межотраслевого совета по технологическому лидерству и готова предложить площадку региона и потенциал нефтегазового кластера для его работы.

В качестве примера успешного импортозамещения губернатор привел тюменский завод роторно-управляемых систем, открытый в этом году. Предприятие является одним из примеров реализации утвержденных дорожных карт – комплексных планов по замещению иностранного оборудования отечественными технологиями и производствами.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) является крупнейшей дискуссионной площадкой международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. В Форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.