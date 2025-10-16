​Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,8390   EUR  91,7258  

Новости

  • ​СИА-ПРЕСС дарит два билета на концерт − участвуйте в конкурсе

    ​СИА-ПРЕСС дарит два билета на концерт − участвуйте в конкурсе

    14 октября в 16:33
    1030 1
  • Президент России утвердил новую концепцию миграционной политики на ближайшие пять лет

    Президент России утвердил новую концепцию миграционной политики на ближайшие пять лет

    Сегодня в 13:29
    36 0
  • ​Трогательное спасение: в Сургуте пожарные спасли утку, вмерзшую в лед

    ​Трогательное спасение: в Сургуте пожарные спасли утку, вмерзшую в лед

    Сегодня в 13:14
    79 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • В Югре завершается речная навигация

    В Югре завершается речная навигация

    Сегодня в 13:10
    80 0
  • На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин

    На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин

    Сегодня в 12:07
    152 0 
  • Сургутские полицейские задержали мужчину, который буянил на ж/д вокзале

    Сургутские полицейские задержали мужчину, который буянил на ж/д вокзале

    Сегодня в 11:49
    181 0
  • ​На остановке в Сургуте и «зебре» в Нижневартовске пострадали пешеходы

    ​На остановке в Сургуте и «зебре» в Нижневартовске пострадали пешеходы

    Сегодня в 10:46
    204 0
  • ​Тюменская область представит свои идеи на Российской энергетической неделе в Москве

    ​Тюменская область представит свои идеи на Российской энергетической неделе в Москве

    15 октября в 23:49
    374 0
  • ​Сотни вопросов от жителей: губернатор Тюменской области проведет прямую линию 28 октября

    ​Сотни вопросов от жителей: губернатор Тюменской области проведет прямую линию 28 октября

    15 октября в 23:29
    365 0
  • Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента

    Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента

    15 октября в 22:58
    895 2
  • ​В Сургуте стартовала первая Спартакиада школьников

    ​В Сургуте стартовала первая Спартакиада школьников

    15 октября в 17:51
    525 0
  • В школах Югры открывают агропромышленные классы — чтобы популяризировать работу в сельском хозяйстве

    В школах Югры открывают агропромышленные классы — чтобы популяризировать работу в сельском хозяйстве

    15 октября в 17:25
    505 0
  • Компания из Югры будет поставлять оборудование в Нигерию. На очереди — ОАЭ

    Компания из Югры будет поставлять оборудование в Нигерию. На очереди — ОАЭ

    15 октября в 15:56
    562 0
Больше новостей
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России, так как это «яд для русского человека». Ваше мнение:

Милонов совершенно прав 7.8%

Милонов скоморошничает 86.7%

Не знаю 5.6%

Всего голосов: 90

Комментировать
0
Жилье в Сургуте дешевеет. Это вас:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России как «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Ваше отношение к Сургуту:
Комментировать
0
Больше опросов

Президент России утвердил новую концепцию миграционной политики на ближайшие пять лет

​Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года

Президент России утвердил новую концепцию миграционной политики на ближайшие пять лет
Фото МВД Югры

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно концепции, рост числа трудовых мигрантов в России сохранится до 2030 года. Это связано с продолжающейся потребностью экономики в иностранных работниках. При этом подчеркивается, что новые вызовы и угрозы национальной безопасности требуют совершенствования подходов к регулированию миграции.

Одной из задач государственной политики станет повышение ответственности работодателей за соблюдение миграционного законодательства, а также создание условий для сокращения числа нарушений среди иностранных граждан.

Среди ожидаемых результатов реализации концепции названы:

  • снижение числа нелегальных мигрантов и преступлений, совершаемых иностранными гражданами, включая несовершеннолетних;
  • уменьшение доли мигрантов, незаконно занятых на рынке труда;
  • снижение количества детей мигрантов, не посещающих образовательные учреждения;
  • увеличение доли иностранных студентов в российских вузах;
  • расширение целевых программ набора трудовых мигрантов;
  • рост числа иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности и переезжающих в страну на постоянное место жительства.

Как отмечается в документе, главной целью миграционной политики является сбалансированное развитие рынка труда, укрепление демографического потенциала страны и обеспечение общественной безопасности.

Ранее, 13 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с момента запуска реестра нелегальных мигрантов 5 февраля 2025 года из России были выдворены около 35 тысяч человек, нарушивших миграционные правила. По его данным, на 1 сентября в базе контролируемых лиц числились 770 тысяч мигрантов, треть из которых составляют женщины и дети.

Кроме того, с 11 сентября для лиц, незаконно находящихся на территории страны, введены новые ограничения: им запрещено регистрировать браки и разводы, устраивать детей в детские сады и школы, получать водительские права, управлять транспортными средствами и открывать банковские счета.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:29, просмотров: 38, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 895
  2. ​Успеть до 1 декабря: что нужно знать про имущественные налоги в 2025 году // ONLINE 770
  3. ​В Югре предложили обсудить с алкосетями компенсацию за вред от продажи спиртного 615
  4. ​Крематорий в Сургуте масштабно отремонтировали впервые за 20 лет. Впереди − благоустройство кладбища, вторая печь и инвентаризация 600
  5. ​Папа тоже может: в Югре более 6,5 тысячи мужчин получают пособие по уходу за ребенком 578
  6. Компания из Югры будет поставлять оборудование в Нигерию. На очереди — ОАЭ 562
  7. ​В Сургуте стартовала первая Спартакиада школьников 525
  8. ​Школа под крышей дома: в Белом Яре открыли центр цифровых видов спорта в жилом комплексе от ГК «Сибпромстрой» 525
  9. ​Третий год Ханты-Мансийский НПФ становится учредителем стипендии по программе «Инвестиции в будущее» 513
  10. В школах Югры открывают агропромышленные классы — чтобы популяризировать работу в сельском хозяйстве 505
  1. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4655
  2. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 2409
  3. Завершение ремонта в колледже имени Знаменского в Сургуте перенесли более чем на полгода 2360
  4. ​Жители одного из домов Сургута борются за смену управляющей компании: дом застрял между «Системой» и «Гармонией» 2196
  5. ​Банк Уралсиб и Сравни подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых финансовых услуг 2064
  6. Суд в Екатеринбурге постановил национализировать компании Артема Бикова и Алексея Боброва 1892
  7. Совсем отказываться от живых людей в охране школы не стоит. Но работать там должны обученные специалисты, а не эти доходяги 1874
  8. В Когалыме после укуса щенка мужчина чуть не лишился руки 1835
  9. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 1812
  10. ​От хора до бетонных смесей: как колледж Знаменского в Сургуте обретает новую жизнь 1740
  1. ​Где концерты, Зин? 7940
  2. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 6371
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 5404
  4. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4978
  5. Погуляем, поедим 4909
  6. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 4874
  7. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4655
  8. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 4548
  9. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 4274
  10. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4100

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика