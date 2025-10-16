​Суд: автомобили пьяных водителей могут изымать вне зависимости от их доходов

Третий кассационный суд общей юрисдикции постановил, что транспортные средства могут конфисковываться у водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, независимо от их материального положения, пишут «Ведомости».

Основанием для такого решения стало рассмотрение дела водителя, дважды задержанного за езду в нетрезвом виде. Первый раз он был привлечён к административной ответственности, а после повторного нарушения против него возбудили уголовное дело. Суд назначил нарушителю 240 часов обязательных работ, лишил водительских прав на два года и конфисковал автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в пользу государства.

Водитель пытался оспорить конфискацию, утверждая, что она несоразмерна его материальному положению, однако суд кассационной инстанции оставил решение в силе.

Как разъяснил суд, конфискация автомобиля может применяться за управление транспортным средством в состоянии опьянения, если водитель ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение или отказался от медицинского освидетельствования. При этом уровень доходов или условия жизни нарушителя не имеют значения.

Для применения меры достаточно соблюдения двух условий:

автомобиль принадлежит самому осуждённому; транспортное средство использовалось при совершении преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 УК РФ — управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее наказанным или лишённым права управления.

Таким образом, кассационный суд подтвердил, что конфискация автомобиля у нетрезвых водителей является законной мерой наказания, направленной на предотвращение повторных нарушений и повышение безопасности дорожного движения.