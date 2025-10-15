На прямую линию губернатору Александру Моору поступило сотни вопросов

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил жителей региона за активное участие в подготовке к прямой линии, которая состоится 28 октября в 17:00. По словам главы региона, за первые сутки после объявления о проведении прямой линии поступили сотни вопросов в социальных сетях.

Темы обращений самые разные, и, как подчеркнул Александр Моор, такая активность помогает выявлять проблемные места и усиливать работу властей.

В качестве примера эффективности подобной обратной связи губернатор привел решение вопроса с переправой через Иртыш в Тобольске. После обращения жителей на прямой линии 2023 года, для города были специально заказаны два судна на воздушной подушке «Нептун 23», которые уже прибыли в город и готовятся к вводу в эксплуатацию.

– Так было и в 2023 году, когда на прямой линии был задан вопрос от тоболяков – как добираться с одного берега Иртыша на другой в межсезонье, когда лёд уже хрупкий, а паром ещё не ходит. Мы взяли проблему в работу. Решение – судно на воздушной подушке. Но такой транспорт нельзя просто взять и купить – его изготовили специально на заказ для Тобольска. Результат налицо: два судна «Нептун 23» уже прибыли в город. Как только новый транспорт пройдёт сборку и необходимые испытания, он выйдет на линию и будет обеспечивать переправу жителей, – рассказал губернатор на личной странице в социальной сети.

Задать вопрос к прямой линии можно в комментариях во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также по телефону 122. Трансляция эфира будет доступна на телеканалах «Тюменское время», ОТР и других региональных каналах.