Александр Моор поручил усилить профилактику ЧС в муниципалитетах Тюменской области

Губернатор Александр Моор провел совещание с главами муниципалитетов Тюменской области, посвященное итогам паводкового и пожароопасного сезонов. В ходе встречи был проведен детальный анализ работы экстренных служб и определены приоритетные задачи на следующий год.

– Опыт показал: четкая координация действий и профилактическая работа позволяют избежать серьезных последствий. Важно обновить планы действий при угрозе чрезвычайных ситуаций, проверить запасы материальных ресурсов, уделить особое внимание созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов, – отметил глава региона на личной странице в социальной сети.

Александр Моор также сообщил, что регион продолжит инвестировать в развитие противопожарной службы и поддержку добровольных пожарных дружин, которые являются важным элементом системы защиты населения от огня и других стихийных бедствий.

Ключевая задача, поставленная губернатором, – обеспечение безопасности жителей Тюменской области и снижение ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций.