На Губернаторских чтениях обсудили вовлечение молодежи в будущее Тюменской области

Глава Тюменской области Александр Моор провёл Губернаторские чтения, посвящённые перспективам развития молодежи. Ключевым экспертом выступила Елена Омельченко, доктор социологических наук и директор Центра молодежных исследований ВШЭ.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы формирования образа будущего у современной молодежи, факторы, влияющие на горизонт планирования, и роль региона в создании возможностей для самореализации молодых специалистов. Особое внимание было уделено необходимости вовлечения молодежи в общественную жизнь, науку, волонтёрство и другие сферы.

— Для региона с сильной образовательной и экономической базой тема будущего молодых – ключевая. От того, насколько мы понимаем и поддерживаем молодёжь сегодня, зависит, какой будет Тюменская область завтра, — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул важность поддержки молодежных инициатив и напомнил о строительстве межвузовского кампуса в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Александр Моор. также отметил, что понимание и поддержка молодежи являются ключевым фактором для будущего развития Тюменской области.